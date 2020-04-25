Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak aş

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belirlenen ailelere ve yaşlı olup oruç tutmayanlara da öğleyin sıcak yemek dağıtımına başladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışmaları bizzat yerinde takip etti.Düzce Belediyesi Ramazan Ayı boyunca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ailelere sıcak yemek dağıtımına başladı. Dağıtım işini bizzat takip eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü özverili bir şekilde görevini yürüten Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Ekipler ayrıca, yaşlı olup oruç tutmayanlara da öğleyin sıcak yemek dağıtımı yapıyor.Başkan Özlü, “İçinde bulunduğumuz bu kötü günlerin en kısa zamanda bitmesi ve hep birlikte açacağımız iftarların bir an önce gerçekleşmesini dilerim. Allah (c.c) tuttuğumuz oruçları kabul eylesin” dedi.