Mobil takip projesi iyi uygulama örnekleri arasına girdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından Alzheimer ve Demans hastalarının kaybolma vakaları ve hastaların ölüm riski ile karşı karşıya kalmamaları için başlatılan Mobil takip projesi Sağlık Bakanlığı tarafından iyi uygulama örnekleri arasına girdi.Düzce Valiliği Koordinasyonunda Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalanan protokolle Alzheimer ve Demans hastaları mobil takip projesi kapsamında ilgili hastalara GPS takip sistemli konum gösteren saat verildi. Hastaların günlük hayatta yaşamış oldukları sıkıntıları ortandan kaldırmak, gezinti amaçlı evlerinden çıktıklarında geçtikleri yolu, güzergahı unuttuklarında kendilerine ulaşabilmenin hedeflendiği proje kapsamında, hasta yakınlarına mobil uygulama kuruluyor. Mobil uygulama içinde hastanın düştüğünde veya uzun süre hareketsiz kaldığında belirli bir sınırın dışına çıktığında telefonlarına gelen bildirim sayesinde hastalara ulaşabiliyorlar. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Başkanlığı’nın sağlık tesislerindeki teşvik edici, ilham verici özgün örneklerin yer aldığı Kamu Hastaneleri iyi uygulama örnekleri verimlilik ve kalite uygulamaları kapsamında Düzce’de başlatılan Alzheimer ve Demans hastalarına mobil takip projesi iyi uygulama proje örnekleri arasına girdiği açıklandı.