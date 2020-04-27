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Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle ve Ramazan ayının gelmesiyle birlikte marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim gerçekleştirdi.Zabıta ekipleri, bazı kalemlerde yüksek oranlarda fiyat artışının yapıldığına yönelik haberlerin ardından harekete geçti, marketlere denetim düzenledi. Marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyen ekipler, ürünlerin reyon etiket fiyatlarında dalgalanma çıkan marketler hakkında ‘Tüketici Kanunu’ gereği zabıt tutuldu. Ekipler, Korona virüs nedeniyle ve Ramazan ayı münasebetiyle oluşan hassasiyeti istismar eden fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:00 ABONE OL
Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle ve Ramazan ayının gelmesiyle birlikte marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim gerçekleştirdi.
Zabıta ekipleri, bazı kalemlerde yüksek oranlarda fiyat artışının yapıldığına yönelik haberlerin ardından harekete geçti, marketlere denetim düzenledi. Marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyen ekipler, ürünlerin reyon etiket fiyatlarında dalgalanma çıkan marketler hakkında ‘Tüketici Kanunu’ gereği zabıt tutuldu. Ekipler, Korona virüs nedeniyle ve Ramazan ayı münasebetiyle oluşan hassasiyeti istismar eden fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli denetimleri yapmayı sürdüreceğiz. Halkın sağlığının söz konusu olduğu böylesine kritik bir süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz” dediler.
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Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
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