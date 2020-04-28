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2 mahallede asfalt yama çalışması yapıldı

(İHA) – Düzce Belediyesi yaz sezonu öncesinde bazı noktalarda oluşan asfalt çöküntülerini onarmaya devam ediyor. Ekipler Koçyazı ve Aziziye Mahalleleri’nde ki noktalarda asfalt yama çalışmasını tamamladı.Düzce’de bazı noktalarda oluşan asfalt çökmesi veya inşaat alanları için açılan çukurların kapatılmaması sonrasında Düzce Belediyesi ekipleri bölgelerde çalışmalarını sürdürerek asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Koçyazı ve Aziziye Mahallesi’nde açılan çukurlar veya çöken asfalt için yama çalışması gerçekleştirdi. Yetkililerden alınan bilgilere göre il genelinde asfaltlarda çukur

Giriş Tarihi: 28.4.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:00 ABONE OL
2 mahallede asfalt yama çalışması yapıldı
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi yaz sezonu öncesinde bazı noktalarda oluşan asfalt çöküntülerini onarmaya devam ediyor. Ekipler Koçyazı ve Aziziye Mahalleleri’nde ki noktalarda asfalt yama çalışmasını tamamladı.
Düzce’de bazı noktalarda oluşan asfalt çökmesi veya inşaat alanları için açılan çukurların kapatılmaması sonrasında Düzce Belediyesi ekipleri bölgelerde çalışmalarını sürdürerek asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Koçyazı ve Aziziye Mahallesi’nde açılan çukurlar veya çöken asfalt için yama çalışması gerçekleştirdi. Yetkililerden alınan bilgilere göre il genelinde asfaltlarda çukur olan bölgelerde rotmix çalışması yapılacak.
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2 mahallede asfalt yama çalışması yapıldı
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