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Evden çıkamayanlara Kızılay’dan Ramazan pidesi

(İHA) – Türk Kızılay Düzce Şubesi, evden çıkamayan vatandaşlara Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden birisi olan Ramazan Pidesi’ni evlerine kadar ulaştırdı.Korona virüs (COVİD-19) Pandemisi kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca ülke genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik rahatsızlıkları olanlar ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasını sınırlandırdı. Sınırlandırmanın ardından evinde kalan vatandaşlar Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden birisi olan pideye de ulaşmak konusunda sorun yaşayınca Türk Kızılay Düzce Şubesi devreye girdi. Ekipler sokağa çıkması sıkıntılı olan vatandaşların evlerine giderek ramazan pidesi dağıttı. Şube yetkililerinden

Giriş Tarihi: 28.4.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 21:30 ABONE OL
Evden çıkamayanlara Kızılay’dan Ramazan pidesi
DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay Düzce Şubesi, evden çıkamayan vatandaşlara Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden birisi olan Ramazan Pidesi’ni evlerine kadar ulaştırdı.
Korona virüs (COVİD-19) Pandemisi kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca ülke genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik rahatsızlıkları olanlar ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasını sınırlandırdı. Sınırlandırmanın ardından evinde kalan vatandaşlar Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden birisi olan pideye de ulaşmak konusunda sorun yaşayınca Türk Kızılay Düzce Şubesi devreye girdi. Ekipler sokağa çıkması sıkıntılı olan vatandaşların evlerine giderek ramazan pidesi dağıttı. Şube yetkililerinden alınan bilgilere göre, il genelinde 500 adet ramazan pidesini belirli aralıklar ile sokağa çıkması sınırlandırılmış vatandaşlar için yapmaya devam edeceklerini belirtti.
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Evden çıkamayanlara Kızılay’dan Ramazan pidesi
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