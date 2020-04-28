Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Düzce Haberleri Genç iş adamları Osmanlı geleneğini yaşatıyor

Genç iş adamları Osmanlı geleneğini yaşatıyor

(İHA) – Düzceli genç iş adamları Osmanlı geleneği olan Zimem defteri uygulamasını yaşatıyorlar.Osmanlı’da Ramazan ayında zenginlerin hiç tanımadıkları insanların borçlarını ödemesi ve borcu olanın burcunu kimin ödediğini borcu ödeyende kimin borcunu ödediğini bilmediği Zimem Defteri uygulamasını Düzce Genç Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği üyeleri gerçekleştiriyor.Genç iş adamları Düzce kent merkezi ve köylerde bakkallara giderek veresiye defterinde hiç tanımadıkları kişilerin borçlarını ödüyorlar.Dernek Başkanı Hakan Bekar, “Osmanlı’nın en güzel geleneklerinden biri olan Zimem defteri bizlere pek çok şeyi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 22:00 ABONE OL
Genç iş adamları Osmanlı geleneğini yaşatıyor
DÜZCE(İHA) – Düzceli genç iş adamları Osmanlı geleneği olan Zimem defteri uygulamasını yaşatıyorlar.
Osmanlı’da Ramazan ayında zenginlerin hiç tanımadıkları insanların borçlarını ödemesi ve borcu olanın burcunu kimin ödediğini borcu ödeyende kimin borcunu ödediğini bilmediği Zimem Defteri uygulamasını Düzce Genç Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği üyeleri gerçekleştiriyor.
Genç iş adamları Düzce kent merkezi ve köylerde bakkallara giderek veresiye defterinde hiç tanımadıkları kişilerin borçlarını ödüyorlar.
Dernek Başkanı Hakan Bekar, “Osmanlı’nın en güzel geleneklerinden biri olan Zimem defteri bizlere pek çok şeyi öğütleyen kıymetli bir gelenek. Güzel ahlak, yardımlaşma, dayanışma bize atalarımızdan miras kalmış değerli bir hazinedir. Bu değeri yaşatabilmek ise hepimizin sorumluluğundadır. Hz. Mevlana’nın buyurduğu gibi ‘İçimizi dışımızdan daha çok süsleyelim. Zira dışımız halkın, içimiz Hakk’ın baktığı yerdir’ Bizde uygulamayı imkanlarımız ölçüsünde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu zor zamanlarda bir kişinin yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç iş adamları Osmanlı geleneğini yaşatıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA