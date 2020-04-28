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Halka ücretsiz hijyen seti dağıtıldı

19) Pandemisi ile mücadele kapsamında ülke genelinde çeşitli tedbirler alınırken, ’nin Boğaziçi Belediyesi belde genelinde tüm evlere hijyen seti dağıttı.Korona virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadele ülke genelinde alınan çeşitli tedbirler ile devam ederken, Düzce’de vatandaşlara ücretsiz hijyen kiti dağıtıldı. Düzce’nin Boğaziçi beldesinde Belediye Başkanı İbrahim Ercan, belde genelinde yaşanan zor günlerde belediye imkanları dahilinde temin edilen 5 adet koruyucu maske, 1 adet sıvı savun, 1 adet kolonya ve teknik bilgilerin yer aldığı hijyen setleri vatandaşlara dağıtıldığını

Giriş Tarihi: 28.4.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 22:00 ABONE OL
Halka ücretsiz hijyen seti dağıtıldı
19) Pandemisi ile mücadele kapsamında ülke genelinde çeşitli tedbirler alınırken, Düzce’nin Boğaziçi Belediyesi belde genelinde tüm evlere hijyen seti dağıttı.
Korona virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadele ülke genelinde alınan çeşitli tedbirler ile devam ederken, Düzce’de vatandaşlara ücretsiz hijyen kiti dağıtıldı. Düzce’nin Boğaziçi beldesinde Belediye Başkanı İbrahim Ercan, belde genelinde yaşanan zor günlerde belediye imkanları dahilinde temin edilen 5 adet koruyucu maske, 1 adet sıvı savun, 1 adet kolonya ve teknik bilgilerin yer aldığı hijyen setleri vatandaşlara dağıtıldığını açıkladı. Başkan Ercan, “ Boğaziçi Belediyesi Koronavirüs (Covit 19) küresel salgın hastalığı nedeniyle yaşanan bu zor günlerde Belediye İmkanları dahilinde temin edilen içerisinde 5 adet koruyucu maske, 1 adet sıvı sabun, 1 adet kolonya ve teknik bilgiler broşüründen oluşan sağlık setini Beldemizdeki 6 mahallede bulunan bin haneye dağıttık. Sağlık (Hijyen) Seti Çantaları Belediye Başkanımız İbrahim Ercan öncülüğünde Meclis Üyelerimiz ve belediye personelimizle kapı kapı dolaşılarak tüm vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.Koronavirüs tedbirleri kapsamında Devletimizce alınan tüm kararlara sorumluluk duyarak lütfen uyalım” dedi.

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Halka ücretsiz hijyen seti dağıtıldı
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