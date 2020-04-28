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Kaynaşlı’da fırınlar denetlendi

(İHA) – Kaynaşlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan pidesi satışı yapan fırınları denetledi.Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da alınan tedbirleri denetlemeye devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyette bulunan fırınlarda denetleme gerçekleştirdi. Ramazan ayında pide satışı gerçekleştiren fırınlara akşam saat 18.00’dan itibaren fırınları çalıştırmamaları gerektiklerini belirten zabıta ekipler, maske ve eldiven kullanımı konusunda da denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri ayrıca fırınlarda üretimi yapılan ramazan pidelerinin gramaj kontrollerini de gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:00 ABONE OL
Kaynaşlı’da fırınlar denetlendi
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan pidesi satışı yapan fırınları denetledi.
Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da alınan tedbirleri denetlemeye devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyette bulunan fırınlarda denetleme gerçekleştirdi. Ramazan ayında pide satışı gerçekleştiren fırınlara akşam saat 18.00’dan itibaren fırınları çalıştırmamaları gerektiklerini belirten zabıta ekipler, maske ve eldiven kullanımı konusunda da denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri ayrıca fırınlarda üretimi yapılan ramazan pidelerinin gramaj kontrollerini de gerçekleştirdi.
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Kaynaşlı’da fırınlar denetlendi
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