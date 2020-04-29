Düzce Belediyesinden esnafa 23 milyon destek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün "borçları ödeyeceğiz" çağrısı sonrasında bin 206 esnaf ve vatandaşa 23 milyon 76 bin lira ödeme yapıldı.Korana virüs salgınıyla mücadelede büyük çaba harcayan Düzce Belediyesi gelirlerinin düştüğü bugünlerde bir yandan esnafın mağduriyetlerini gidermek için de uğraş veriyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Son iki hafta içinde borçlu olduğumuz şahıs, esnaf ve kurumlardan 1206 özel ve tüzel kişiliğe toplam 23 Milyon 76 Bin TL nakit ödeme desteği sağladık ve ödemelerimiz devam ediyor. Biz her zaman olduğu gibi bugünde esnafımızın yanındayız. Küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Dolayısıyla belediye gelirlerinin düştüğü bugünlerde çalışan da halk da bu durumdan etkileniyor. Halkımızın da duyarlı olması halinde bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Mücadelemiz önümüzdeki ve daha sonraki dönemler de daha rahat iş yapabilir bir belediye için” ifadelerini kullandı.