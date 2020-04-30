Düzce Belediyesi çim biçme çalışmaları başlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını şehrin dört bir tarafında sürdürüyor.Bahar aylarının kendisini hissettirmesi ile artış gösteren çim ve yabani otların temizliği için Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına başladı. Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra okul bahçelerinde, bulvar ve caddelerdeki refüjlerde çim biçme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yabani ot temizliğiyle, çiçek ve ağaçların daha kolay büyümesini sağlarken, ekilen çiçekler ile sokaklar daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor. Düzce Belediyesi, Bahçeşehir bölgesinde bulunan yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan 15 kişilik temizlik ve bakım ekibi Bahçeşehir bölgesinde bulunan yeşil alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Ortak kullanım alanlarında yapılan çim biçme ve temizlik çalışmaları sayesinde yeşil alanların bakımlı ve düzenli şekilde korunması sağlanıyor.