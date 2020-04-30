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Belediyesi ürettiği maskeleri muhtarlara teslim ediyor

Giriş Tarihi: 30.4.2020 18:45 ABONE OL
Düzce Belediyesi ürettiği maskeleri muhtarlara teslim ediyor
DÜZCE (İHA) – Düzce’de vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği ve bir firmanın destekleri ile Düzce Belediyesi Kültür Merkezi binasının alt katındaki salonda kurulan maske üretim atölyesinde üretilen maskeler, mahalle muhtarlıklarına teslim edilmeye başlandı.
Korona virüs salgınına karşı vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Düzce Belediyesi, Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) koordinatörlüğünde kurulan atölye de dikiş bilen belediye personelleri, BELMEK yetkilileri, eğitmenleri ve gönüllü vatandaşların desteği ile günde 10 bin maske üretiyor. Hafta sonları dahil gece- gündüz üretime davam eden Düzce Belediyesi personelleri, vatandaşların sağlığı için yoğun bir mesai temposu içerisinde çalışıyor.
Pazar yerleri, marketler ve toplu ulaşım araçları gibi sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu yerlerde maske zorunluluğunun getirilmesinin ardından harekete geçen Düzce Belediyesi, ürettiği maskeleri vatandaşlara dağıtılmak üzere mahalle muhtarlıklarına teslim etti. Vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için muhtarlıklarla maske teslimatının devam edeceği bildirildi.
Maske dağıtım çalışmalarına katılan Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, “Düzce’de vatandaşların sağlığı her şeyden önemlidir, üretime başladığımız maskeleri Belediye personellerimiz ile birlikte mahalle muhtarlıklarına teslim ettik. Vatandaşlarımız maskelerini muhtarlıklara gelip alabilirler. Ayrıca uğradığımız mahallelerde vatandaşlarımıza da maskelerimizi dağıttık” diye konuştu.

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Düzce Belediyesi ürettiği maskeleri muhtarlara teslim ediyor
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