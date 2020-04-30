Düzce’de havaların ısınması ile köy yollarında çalışma başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen Köyü ile ilçeyi bağlayan yolda köprü çalışmasına başladı. Yol 3 gün trafiğe kapalı kalacak.Düzce’nin köylerinde il özel idaresi tarafından yol yapım ve köprü çalışmaları başlatıldı. Düzce’nin Çilimli ilçesi ile Karaçörtlen köyü arasında sürekli heyelan meydana gelen bölgede ekipler köprü çalışması başlattı. Edinilen bilgilere göre, İl Özel idaresi ekipleri bölgede sürekli heyelan olan yol üzerinde çalışmalarına başladı. İlçe bağlantı noktasında 3 gün trafiğe kapalı olacak. Karaçörtlen köyüne giriş ise Karaköy’den geçici olarak sağlanacak. Köprü 3 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.