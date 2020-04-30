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Sağlık-Sen’den sağlık çalışanlarına ziyaret

Sen Şubesi, Düzce Üniversitesi hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.Sağlık-Sen Düzce şubesi, sağlık çalışanlarının şartlarını daha iyi bir şekle getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadele de en ön safta yer alan sağlık çalışanları için Düzce Şube Başkanı Cihan Özal, sağlık çalışanları için çeşitli hediyeler hazırladı. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlıkçılarla bir araya gelen Özal, Sağlık-Sen olarak sağlıkçılara moral vererek onlara çeşitli hediyeler verdi

Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 11:45 ABONE OL
Sağlık-Sen’den sağlık çalışanlarına ziyaret
Sen Düzce Şubesi, Düzce Üniversitesi hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.
Sağlık-Sen Düzce şubesi, sağlık çalışanlarının şartlarını daha iyi bir şekle getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadele de en ön safta yer alan sağlık çalışanları için Düzce Şube Başkanı Cihan Özal, sağlık çalışanları için çeşitli hediyeler hazırladı. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlıkçılarla bir araya gelen Özal, Sağlık-Sen olarak sağlıkçılara moral vererek onlara çeşitli hediyeler verdi.
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Sağlık-Sen’den sağlık çalışanlarına ziyaret
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