DİDER 1 Mayısta yine işçilerin yanında oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce İşçileri Dayanışma Derneği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde işçilerin yine yanında oldu. Muhtaç işçi ailelerine yardım paketi ve alışveriş çeki dağıttılar.Düzce’de bir çok faaliyetler gerçekleştirerek işçilerin yanında olan Düzce İşçileri Dayanışma Derneği, 1 Mayıs İşçi bayramında da faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Korona virüs (COVİD-19) pandemisi nedeni ile işini kaybeden ve muhtaç durumda olan işçi ailelerine yardım paketleri ve alışveriş çekleri hediye etti. Dernek Başkanı Sedat Mıhçı yaptığı açıklamada, salgının ilk başladığı ilk günden beri çalışmaya devam ettiklerini, işsiz kalan yüzlerce işçiye destek verdiklerini belirtti. Mıhçı: “ Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü. İşçinin ve emekçinin bayramı. Biz bu bayramı çok daha iyi bir şekilde kutlamak isterdik. Fakat, virüs nedeni ile evlerdeyiz. İnşallah bir sonraki bayramımızda çok daha iyi bir etkinlik yaparız. İşsiz ve muhtaç işçi ailelerimize yardım paketleri hazırladık. Dernek ekibimiz ile birlikte bugün yüzlerce aileye destek vereceğiz. Ayrıca alış veriş çeklerimiz de var. Onları da yine dağıtacağız. Destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.