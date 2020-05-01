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DİDER’den 1 Mayıs Kutlama mesajı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 12:15 ABONE OL
DİDER’den 1 Mayıs Kutlama mesajı
DÜZCE(İHA) – Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER) Başkanı Sedat Mıhçı 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında “Ülke ekonomisi için emek ve akılla üreten, verdiği emekle ülkemizi ileriye taşıyan tüm gizli kahramanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun” dedi.
DİDER Başkanı Sedat Mıhçı 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mıhçı, “Ülkemizin ve dünyanın geçirdiği bu zor günlerde virüsün hızla yayıldığını bildikleri halde, sabah erken saatlerde kalkıp eşini, çocuklarını ve ailesini geride bırakıp canla başla çalışan, başta sağlık personelleri olmak üzere halka hizmet hakka hizmet anlayışla alın teri döken, ülke ekonomisi için emek ve akılla üreten, verdiği emekle ülkemizi ileriye taşıyan tüm gizli kahramanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun” dedi.
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DİDER’den 1 Mayıs Kutlama mesajı
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