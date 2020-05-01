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Polisler hayalini gerçekleştirdi

(İHA) –Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri polis olma hayali olan 6 yaşındaki Eymen’in hayalini gerçekleştirdiler.Düzce’de bir çok sosyal etkinlikte yer alan halk ile iç içe olan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüs nedeniyle evden çıkamayan ve tek hayali Yunus Polisi olmak olan 6 yaşındaki Eymen Asaf Yakışan’ın hayalini gerçekleştirdi. Polisler, Eymen’in yanına yunus kıyafeti ve ile gittiler. Yunus kıyafetlerini giyen Eymen evinin önündeki polis aracına bindi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 13:45 ABONE OL
Polisler hayalini gerçekleştirdi
DÜZCE(İHA) –Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri polis olma hayali olan 6 yaşındaki Eymen’in hayalini gerçekleştirdiler.
Düzce’de bir çok sosyal etkinlikte yer alan halk ile iç içe olan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüs nedeniyle evden çıkamayan ve tek hayali Yunus Polisi olmak olan 6 yaşındaki Eymen Asaf Yakışan’ın hayalini gerçekleştirdi. Polisler, Eymen’in yanına yunus kıyafeti ve ile gittiler. Yunus kıyafetlerini giyen Eymen evinin önündeki polis aracına bindi ve evinin bahçesinde bisiklete bindirildi. Polisler Eymenin hayalini gerçekleştirirken ailesi de duyarlığından dolayı polislere teşekkür ettiler.
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Polisler hayalini gerçekleştirdi
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