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Kızılay hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan pideleri dağıttı

(İHA) – Düzce’de hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan pideler Kızılay Düzce Şubesi yöneticileri ve çalışanları tarafından evlerinden çıkamayanlara anında ulaştırılıyor.Kızılay Düzce Şubesi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan erzak yardımlarının yanı sıra hayırseverler tarafından dağıtılanlarda ihtiyaç sahiplerine anında ulaştırılıyor. Kentte hayırsever fırıncılar tarafından Kızılay Düzce Şubesine bağışlanan pideler, evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönetim kurulu üyelerimiz ve çalışanları tarafından ulaştırıldı. Vatandaşlar Kızılay yetkililerine teşekkür ettiler

Giriş Tarihi: 2.5.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 18:45 ABONE OL
Kızılay hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan pideleri dağıttı
DÜZCE(İHA) – Düzce’de hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan pideler Kızılay Düzce Şubesi yöneticileri ve çalışanları tarafından evlerinden çıkamayanlara anında ulaştırılıyor.
Kızılay Düzce Şubesi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan erzak yardımlarının yanı sıra hayırseverler tarafından dağıtılanlarda ihtiyaç sahiplerine anında ulaştırılıyor. Kentte hayırsever fırıncılar tarafından Kızılay Düzce Şubesine bağışlanan pideler, evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönetim kurulu üyelerimiz ve çalışanları tarafından ulaştırıldı. Vatandaşlar Kızılay yetkililerine teşekkür ettiler.
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Kızılay hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan pideleri dağıttı
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