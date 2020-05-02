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Leylekler caminin kubbesine yuva yaptı

Giriş Tarihi: 2.5.2020 10:15 ABONE OL
Leylekler caminin kubbesine yuva yaptı
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yeni Taşköprü köyünde cami kubbesine yuva kuran leylekler, görenlerin ilgisini çekiyor. Köy muhtarı Hüseyin Gür, köy camisinin yapıldığı günden beri kubbe kısmına leyleklerin yuva yaptığını belirtti.
Yaz aylarının geldiğinin habercisi olan leylekler, Düzce semalarında görülmeye başlandı. Düzce’nin Yeni Taşköprü Köyü’nde ise yıllardır köyün merkez camisinin tepesine leyleklerin yuva kurması görenlerin ilgisini çekiyor. Köy muhtarı Hüseyin Gür, köy camisinin yapıldığı günden beri kubbe kısmına leyleklerin yuva yaptığını ve leyleklerin köyün simgesi haline geldiğini söyledi. Cami yaptırılmadan önce leyleklerin köydeki ağaçlar üzerine yuva yaptığını anlatan Gür, "Her yıl köyümüze gelen leylekleri köy halkı olarak çok seviyoruz. Çünkü köyümüzün bir simgesi haline geldiler. Hır yıl ilk baharda köyümüze gelen leylekler, aynı yerde yuva yaptıkları için bu yuvayı bozmadık. Caminin kubbesine yuva yapan leylekler köye gelen misafirlerin de ilgisini çekiyor" dedi.

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Leylekler caminin kubbesine yuva yaptı
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