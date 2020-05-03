Esnaflara kredi desteği devam ediyor

DÜZCE (İHA) – 5. Bölge Birliği Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, zor günler geçiren esnafların başvurularını almaya devam ettiklerini, kısa süre içerisinde tüm başvuruları sonuçlandıracaklarını dile getirdi.Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan dükkanların ardından vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşamaması için başlatılan destek paketlerinin yanı sıra Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri de esnafa kredi desteği veriyor. Esnafların sıkıntılarının giderilmesi için çalışmalarını yürüten Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi’de başvuruları almaya devam ediyor. 5. Bölge Birliği Düzce Kredi Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı, kısa süre içerisinde tüm başvuruları sonuçlandıracaklarını dile getirerek, "Esnaflarımızın zor döneminde Devletimizin desteğine ulaşmaları için personellerimiz ve Halkbank personelleri ile çalışmaya devam ediyoruz. İnşaallah en kısa sürede tüm başvuruları sonuçlandıracağız. Tüm esnaflarımızdan kurallara uyarak biraz daha sabır istiyorum. Çok kısa süre sonra tüm başvuruları tamamlıyoruz. Evde Kalın Sağlıklı Kalın” dedi.Bölge Birlik Başkanı Taşlı Düzce ve Bolu ilinde kredi kefalet kooperatifi çalışmalarını da yerinde inceliyor.