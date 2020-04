Trakya Üniversitesinden Covid-19 ile mücadelede iki önemli katkı daha

Trakya Üniversitesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı koruyucu ekipman üretiminde ciddi bir ilerleme kaydetti.Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını karşısında her geçen gün yeni tedbirler alan, hasta ve çalışan sağlığının korunmasında önemli adımlar atan Trakya Üniversitesi, daha önce kendi kaynaklarıyla modifiye ederek hastaların kullanımına sunduğu maskelerin mekanik ventilasyona uyum sağlamasına olanak veren aparatlar üzerinde kullanılacak yeni bir filtre sistemiyle birlikte sağlık çalışanlarının kullandığı koruyucu maskeleri daha güvenli hale getiren bir filtre sistemi üretti. Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya ve Armosan Sıcak Çekme Dikişsiz Boru San. ve Tic. A.Ş. Mühendisi Güner Tezcan tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda öncelikle mekanik ventilasyon cihazları için geliştirilen aparatlara uygun olarak sağlık çalışanlarını ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla bir filtre sistemi üretildi. Oksijenlenmesi yeterli düzeyde olmayan ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda kullanmak üzere dalış maskeleri kullanılarak geliştirilen koruyucu maskelerde rahatlıkla kullanılabilen bakteri ve virüs filtresi, havanın süzgeçten geçmeden dışarıya tahliye edilmemesi amacıyla geliştirildi. 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla üretilen filtrasyon sistemi, yoğun bakım ünitelerindeki mekanik ventilatörlerin her tipinde kullanıma uygun olarak tasarlandı. Hem tek girişli hem çift girişli solunum destek cihazları için tasarlanan filtre sistemi, karbondioksit tahliye kısmında dışarıya verilen havanın süzülerek ortam havasına karışması ve bu sayede parçacık salınımı ve bulaş riskini en aza indirmek için kullanılacak.Hayata geçirilen çalışmalar kapsamında sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemler de geliştiren Trakya Üniversitesi, sağlık sektöründe görev yapanların virüsten korunması amacıyla hekimlerce doğrulanmış tıbbi destek ekipmanlarının geliştirilmesine de devam ediyor. TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş ve ekibi bu kapsamda sağlık çalışanları için tasarladıkları maskeleri modifiye ederek, koruyucu tedbirleri artırmayı başardı ve sağlık çalışanlarının maskelerinin üzerine dâhil ettikleri bir aparat aracılığıyla ekstra güvenlik önlemini hayata geçirdi. Sağlık personelinin mesleki riskleri arasında bulunan solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonları önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren uzmanlar, sağlık çalışanlarının kullandıkları koruyucu maskelere dâhil ettikleri filtreleme aparatı ile korona virüsten korunmada etkili olabilecek bir önlem daha geliştirmiş oldu. Yeni geliştirilen ve sağlık çalışanlarının kullandığı maskelerin üzerine yerleştirilen aparatla isteğe bağlı olarak birden farklı türde antimikrobiyal filtre kullanılarak, bakterilerin minimum seviyeye düşmesi sağlanıyor.Konuyla ilgili bilgi veren TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, sağlık personelinden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarına her geçen gün bir yenisini eklediklerini söyledi. Ülkenin zor bir dönemden geçtiği günlerde hastalara ve sağlık çalışanlarına destek olmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Şaban Aktaş, “3 boyutlu yazıcıları kullanarak mekanik ventilasyona olanak sağlayan özel aparatlar geliştirdik ve bir modifiye işlemi yaptık. Hasta maskelerinin üst kısmında yer alan ve birbirinden ayrı olan oksijen giriş ve karbondioksit tahliye kısmı bizim özel tasarımımız. Buna ilave olarak, karbondioksit salınımının gerçekleştiği tahliye kısmına uygun filtre aracılığıyla, havanın doğrudan dışarıya salınımı ve bulaş riskini en aza indirmiş oluyoruz. Diğer taraftan sağlık çalışanlarımız için de yeni tasarımlar geliştirmeye devam ediyoruz. Mevcut kanıtlar, Covid-19’un insanlar arasında yakın temas ve damlacıklarla bulaştığını gösteriyor. Bu hastalığı edinme riski en yüksek olanlar ise sağlık çalışanları. Bizler de bu doğrultuda, hastalar kadar sağlık çalışanlarının da maskelerini güvenle kullanabilmelerine olanak sağlayacak yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve koronavirüsle mücadelede etkin rol alan tüm sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla koruyucu maskeler üzerinde kullanabilecek, filtrasyon sistemi için bir aparat ürettik. Tasarımını tamamladığımız ve örneklerini elimize aldığımız aparat desteğiyle maskelerimizde, hepa filtre ve ulpa filtre gibi yüksek verimli partikül filtrelerden yararlanıyoruz. Ayrıca bu filtrelerin üzerine, koruyuculuk düzeyinin yüksek olduğunu bildiğimiz N95 tipi maskelerde bulunan, koruyucu bir örtüyü de ekleyebiliyor, bu sayede yüksek koruyucu özellikte maskeleri, daha da güvenli hale getirmiş oluyoruz. Maskeler üzerinde yer alan aparatta kullandığımız filtreler, hem uzun ömürlü hem de dezenfeksiyonları kolaylıkla sağlanabilen türden ürünler. Geliştirdiğimiz aparatlar üzerine yine 3 boyutlu yazıcılar kullanarak yazdığımız isimlerle, maskelerin sağlık personelleri arasında karışma ihtimalini de önlemiş oluyoruz. Bu çok özellikli maskeleri en kısa sürede sağlık çalışanlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.