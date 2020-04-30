Trakya Üniversitesi Hastanesinde immün plazma tedavisi başladı

Trakya Üniversitesi Hastanesinde Covid-19’a karşı immün plazma tedavisi başladı.Trakya Üniversitesi Hastanesi, Covid-19 tedavisinde kullanılacağı duyurulan "immün plazma" konusunda ilk bağışını 28 Nisan tarihinde aldı. Trakya Üniversitesi Hastanesi bu sayede İl Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde Covid-19 bağışıklığı kazanmış kişiler arasından gönüllü bağışçı havuzunun oluşturulması, bağışçılardan güvenli şekilde immün plazma toplanması ve ihtiyacı olan hastalara ulaştırılması ile ilgili önemli bir çalışma başlatmış oldu. Hastane bünyesinde başlatılan uygulama ile Covid-19’a karşı mücadelede kullanılacak “immün plazma”nın Edirne’deki ilk bağışçısı, yine Trakya Üniversitesi Hastanesinde görevli bir hekim öğretim üyesi oldu. Covid-19 tedavisi tamamlanan hekim öğretim üyesi, hastanenin Terapötik Aferez Ünitesi’ne gönüllü olarak başvurarak, plazma bağışında bulundu. Tanı ve tedavinin ardından test sonuçları “negatif” çıkan ve klinik tam iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçen bağışçıyla yapılan ilk immün plazma toplama işlemi, hastanenin Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi H. Onur Kırkızlar’ın yönetiminde Teknik Sorumlu Sağlık Teknisyeni Atacan Keskin, Sağlık Teknisyeni Mustafa Konak, Sağlık Teknisyeni İnci İşbilen ve Hemşire Saniye Yürük tarafından gerçekleştirildi.Uzun süre Bölgesel Kan Merkezi ve Terapötik Aferez Merkezi olarak da hizmet veren Trakya Üniversitesi Hastanesi, Türk Kızılayı’nın Edirne’de terapötik aferez yapabilen kan bağışı merkezi bulunmaması nedeni ile İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gönüllü bağışçıların immün plazma bağışı yapabilecekleri bir merkez olarak görev yapacak. Gönüllüler tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuruların Trakya Üniversitesi Hastanesine yönlendirilmesiyle Terapötik Aferez Merkezi’nde iyileşerek bağışıklık kazanmış olan kişilerden alınacak kan örnekleri, aferez yöntemiyle plazmaya ayrılacak ve gerekli testler yapıldıktan sonra tedavi amaçlı kullanılmak üzere saklanacak. Korona virüsü yenerek iyileşen ve bağışçı olmak için gerekli şartlara uyan vatandaşlar, immün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne başvurabilecek.Herhangi bir hastalıktan iyileşmiş kişilerin kanından elde edilen plazmalar, tarih boyunca aşının ilk öncülü olarak kabul edilmiştir. İmmün plazma tedavisi, 1900’lerin başından bu yana tıp camiasında bilinen ve uygulanan bir yöntem olup, geçmişte dünyayı etkisi altına alan SARS, MERS, ebola, kuş gribi gibi salgınlarda da uygulanmıştır.