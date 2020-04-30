Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Edirne Haberleri Uzunköprü halkına ve iş yerlerine maske dağıtımı başladı

Uzunköprü halkına ve iş yerlerine maske dağıtımı başladı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 17:30 ABONE OL
Uzunköprü halkına ve iş yerlerine maske dağıtımı başladı
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, ilçe sakinlerine ve iş yerlerine kaymakamlık aracılığıyla maske dağıtımı başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Uzunköprü Kaymakamlığı koordinasyonunda, ilçe halkına ve daha fazla hijyen gerektiren meslek gruplarından olan, taksi durakları, fırıncılar, pastahaneciler ve kasaplara ücretsiz maske dağıtımı başladı.
Bu gün itibarıyla vatandaşların evleri ve iş yerlerini kapı kapı dolaşan görevliler, halkın ihtiyacı olan maskeleri dağıtırken aynı zamanda vefa destek grubu ile birlikte 65 yaş ve 20 yaş altı sokağa çıkışları kısıtlı olan vatandaşların da talep ve isteklerini değerlendirmeye aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzunköprü halkına ve iş yerlerine maske dağıtımı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA