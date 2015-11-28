'İşçi arkadaşımız nasıl oldu bu iş?'

CHP Çiğli İlçe Teşkilatı'nın eski Başkanı Ayhan Güneş, Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın yeğeni Niyasi Arslan'ın malvarlığını dört yılda nasıl artırdığına aklını erdiremediğini ifade etti. Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce amcasının kiracısı olan Niyasi Arslan'ı çok iyi tanıdığını anlattı. Ayhan Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "CHP'nin değerli üyeleri, delegeleri ve dava arkadaşlarım. Sizlere dedikodudan uzak sadece gözle görülen objektif haberleri yazdım ve yazmaya devam edeceğim. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın yeğeni Niyazi Arslan kimdir? Benim dönemimde gençlik kolları başkanlığına getirilen, Çiğli Belediyesi'nde çalışan, yakinen tanıdığım bir işçi arkadaşımızdı. Maddi ve manevi yapısını bilen biriyim. Peki yokluk ve sefalet içinde yaşayan ve amcamın kiracısı olan Niyazi Arslan dört yılda bu serveti nasıl edindi? Kendisinin söylediği: Müdür olduğu içinmiş. O zaman belediyede müdür olan herkes köşeyi dönmeli. Demek ki, en akıllı ve uyanığı Niyazı Arslanmış. Çok detaya girmeyeceğim. yılda o durumdan 1 yazlık, 500 bin lira değerinde ev, 35 CHP 72 plakalı son model bir BMW sahibi haline geldi. Takdir sizlerin..."