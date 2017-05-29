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Larissa Göl Evleri için görkemli start

ERDEN İnşaat, Menemen’de inşa edeceği Larissa Göl Evleri’nin startını, temel atma töreni ve koktely ile verdi

Giriş Tarihi: 29.5.2017
Larissa Göl Evleri için görkemli start
ERDEN İnşaat, Türkiye ve İzmir'in en yeni genç yaşam konsepti Larissa Göl Evleri'nin temelini gerçekleştirilen tören ile attı. İzmir'in önemli isimlerinin, basının ve tüm halkın davetli olduğu törende konuşan ERDEN İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mansur Erden, "Bugün itibari ile gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki, İzmir ve Menemen 20 ay gibi çok kısa bir süre sonra, hak ettiği yaşam alanının ilk etabına kavuşuyor olacak. Umuyoruz ki siz değerli misafirlerimiz ile birlikte Larissa Göl Evleri'nin açılışını da yapacağız" dedi. Larissa Göl Evleri'nin aynı zamanda, Menemen'in hızlı büyüme ivmesinin somut bir göstergesi olduğunu dile getiren Erden, "Güzel şehrimizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan herkese, Larissa Göl Evleri projesini yapmaya karar verdiğimiz ilk günden beri yanımızda olan değerli büyüklerimiz ve sevgili dostlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
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Larissa Göl Evleri için görkemli start
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