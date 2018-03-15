EFAK üyelerinden anlamlı bağış

Efeler Belediyesi giriş katında stant açan Kızılay Aydın Kan Bağış Merkezi yetkilileri gün boyunca belediye personelinden kan bağışı topladı. EFAK üyeleri de kampanyaya kayıtsız kalmayıp toplu olarak standa gelerek kan bağışında bulundu. 22 kişilik ekipten kan vermeye elverişli 10 kişiden alınan kan bağışları sonrası Kızılay yetkilileri EFAK üyelerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Efeler Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (EFEKOM) Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı O. Derya Tıkır, EFAK üyelerini stantta ziyaret etti. EFAK üyeleri ile yakından ilgilenerek sohbet eden Tıkır, "Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın talimatlarıyla oluşturduğumuz ekibimizin tüm üyeleri kan bağışı için gönüllü olduklarını beyan ederek form doldurdular. Yapılan kontroller sonrasında bağış yapmaya elverişli görülen üyelerimizden kan bağış alındı. Verilen kanlar birçok zor durumdaki vatandaşa can olacak. Kan bağışı aynı zamanda kişinin kendi sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. EFAK olarak vatandaşımızın sadece doğal afetlerde değil, her zaman yanındayız" dedi.

EFAK üyelerine kan bağışındaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "EFAK ekibimizin bu hareketi ile ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anlamış olduk. Kan, hepimiz için her an ihtiyaç. Bunun bilincinde olan ekibimiz de kendi aralarında ortak bir karar alarak kan bağışında bulundu. Tüm ekibimizi duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.