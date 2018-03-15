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İzmir'de ticari araç sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Aliağa'da faaliyet gösteren Şoförler Odası'na bağlı ticari araç şoförleri ve araç sahiplerine Trafik Güvenlik Eğitimi verildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 12:12
İzmir'de ticari araç sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi
Ticaret Odası Erdinç Özer Konferans Salonunda verilen eğitime, Aliağa'da faaliyet gösteren ticari araç şoförleri ve araç sahipleri katıldı. Trafik Eğitim Uzmanı Efe İnceoğlu tarafından verilen eğitimlerde, trafik güvenliği ve kuralları anlatıldı. Eğitimde, sürücü kaynakları kazaların önemli bir kısmının, seyir halinde yanlış karar, yorgunluk, dalgınlık ve koordinasyon bozukluğu, dikkatsizlik, hatalı şerit değiştirme, aşırı hız, cep telefonu kullanma ve alkollü araç kullanma gibi nedenlerden kaynaklandığı kaydedildi.
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İzmir'de ticari araç sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi
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