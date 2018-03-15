İzmir'de Tıp Bayramı'na özel ‘Vagon Hastane’

1927 yılında üretilen 'Sıhhiye Vagonu' müze görünümüne kavuşturularak Basmane Garı'nda meraklıların beğenisine sunuldu. İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde, İzmir Tabip Odası öncülüğünde ve İzmir Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin desteğiyle doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri için düzenlenen "Sağlık Tarihi Sergisi" ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'nun ev sahipliğinde TCDD Basmane Tren Garı'nda gerçekleşen sergideki eserler büyük ilgi gördü. Sergide ayrıca 1927 yılında üretilen 'Sıhhiye Vagonu' da müze görünümüne kavuşturularak meraklıların beğenisine sunuldu. Vag on Müze'nin 21 Mart'a kadar gezilebileceği bildirildi.

DOKTOR VAGONU

Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, hastanelerin çoğalmasıyla birlikte bir dönem kullanılan ve halk arasında "doktor vagonları" olarak bilinen sıhhiye vagonları da devre dışı kaldı. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Uşak'ta kaderine terk edilmiş doktor vagonu ise Alsancak Garı'na çekilerek bakıma alındı ve yoğun bir çalışmayla aslına uygun olarak onarıldı. İçinde ameliyathane, eczane, muayenehane, yatakhane ve mutfak bölümleri olan, doktor, hemşire ve hasta bakıcıların görev yaptığı özel donanımlı vagonlarda kasaba ve köylerden gelen hastalar muayene edilir, ilaçları verilir ve gerekirse ameliyatları yapılırdı.

"İNSANLARIN ACISINI AZALTIYORUZ"

Serginin açılış konuşmasını yaparak meslektaşlarının bayramını kutlayan ve onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, "Hekimlik mesleğinin ne kadar zor olduğunu biliyorum ama ben kendimi şanslı hissediyorum. Bizler insanı yaşatmaya ve acısını azaltmaya çalışırız. Hekimlik bir yaşam tarzıdır. İyi bir hekim olmak için ilk önce iyi insan olmak gerek. Bizim zamanımızda hekimlik yapmak daha kolaydı. Performans sistemi yoktu ve hastalarımıza istediğimiz kadar zaman ayırırdık" diye konuştu.

"HEKİMLER İÇİN İYİ BİR YIL OLSUN"

İzmir Tabip Odası olarak düzenledikleri 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerine İzmir Büyükşehir Belediyesinin önemli katkıları olduğunu söyleyen İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ise, "Sevgili meslektaşımız Dr. Türkegül Kocaoğlu'na desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. 2018 yılının hekimleri birbiriyle dayanıştığı, birbirlerini sevdiği ve saygı duyduğu, ortak haklarını aramak için çaba sarf ettiği bir yıl olmasını diliyorum" dedi. Dr. Kocaoğlu sergi açılışının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile birlikte kentin asırlık kuruluşu Eşrefpaşa Hastanesini ziyaret ederek meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı mütevazı bir törenle kutladı. Dr. Türkegül Kocaoğlu, meslektaşlarının hem sorunlarını dinledi hem de onlarla keyiften bir gün geçirdi.