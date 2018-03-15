Kütahya'da Kaymakam Çelik, sağlıkçıların bayramını kutladı

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Çelik, ''Altıntaş Devlet Hastanesi'nde Tıp Bayramı dolayısıyla Başhekimimiz,doktorlarımız,hastane müdürümüz ve hastane çalışanlarımızla kahvaltı programında bir araya geldik. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutluyorum'' dedi.

Çelik, "Osmanlı Devleti'nin büyük alimlerinden Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın' sözünden hareketle sağlık kurumları ve çalışanları, insanın ve dolayısıyla da devletin yaşatılması için en çok emek ve çaba sarf edenlerdir. Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak din, dil, ırk, renk, mevki, makam, fakir, fukara demeksizin insana hizmeti ve insanın derdine derman olmayı, insanın ağrısını, sancısını dindirmeyi, bunu insani ve mesleki bir görev olarak bilen hekimlerimizin, bu ülke insanının sağlığı için gece gündüz demeden, her koşulda ve şartta fedakarca çalışmalarının paha biçilemez kıymetini çok iyi bilmekteyiz. İnsan sağlığını korumak için insanüstü çaba sarf eden, insanı yaşatmayı, insanın acısını azaltmayı ilke edinen, hastasının sağlığını her şeyden önce tutan, ailesine ve kendisine ayıramadığı zamanları hastalarına adayan bu kutsal saygın ve onurlu mesleği büyük fedakarlıkla yerine getiren, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.