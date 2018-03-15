Manisa Büyükşehir'den 'Hoş geldin bebek' ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında başlatılan ve bugüne kadar başarıyla sürdürülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında, bebek mutluluğu yaşayan aileler ziyaret edilerek, aileler hem bilgilendiriliyor, hem de mutluluklarına ortak olunuyor. Proje kapsamında yeni doğan bebeklerden Mehmet-Fikriye Yıldırım ailesinin yeni ferdi Zümra Deniz bebek ve Hilmi-Cennet Akçay ailesinin ilk bebeği olan Yusuf bebek, ebe Gülşah Filiz'in rutin sağlık kontrolünden geçti. Başarıyla yürütülen ve ilgi gören proje kapsamında yapılan ev ziyaretlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da katılarak, ailelerin bebek mutluluğuna ortak oldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, "Ev ziyaretlerimiz kapsamında lohusa annelerin ve bebeklerin rutin kontrolleriyle bakımları ebemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Ebemiz ayrıca bebek sağlığı, bebek güvenliği, bebek bakımı, bebeğin gelişimi ve davranış süreçleri, bebeğin aşıları, beslenme, uyku ve dinlenme, emzirme, aile planlaması, anne sütü ve önemi hakkında bilgi ve eğitimler vermektedir. Ayrıca annelerimize hediye paketi de veriyoruz" dedi.

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