Simav’da 6 bin 750 fidan toprakla buluşacak

BUGÜN NELER OLDU

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ağaçların, ilçenin çeşitli noktalarına dikileceğini belirtti.Özkan, "Orman Genel Müdürlüğü Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 100 adet aşısız süs eriği, 10 adet melez servi, 100 adet mavi servi, 300 adet taflan(altuni), 150 adet mazı, 2 bin adet ceviz, 4 bin adet Anadolu ceviz olmak üzere toplam 6 bin 750 adet fidan bedelsiz olarak gönderildi. Sakarya- Hendek Orman İşletme Müdürlüğü fidanlığı ile Antalya Orman İşletme Müdürlüğü fidanlıklarından gönderilen fidanları teslim aldık. Hava şartlarının fidan dikimine uygun hale gelmesiyle birlikte, hazırlanan yerlere ve ağaçlandırma sahalarına dikilecek. Allah Devletimize zeval vermesin" dedi.