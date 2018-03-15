Turgutlu’nun Hayali Gerçeğe Dönüşüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu'da vatandaşların yıllardır hayalini kurduğu kavşak hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Sık sık yaşanan trafik kazaları ile gündeme gelen ve sürücülerin kabusu haline gelen D300 (E96) karayolu üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan katlı kavşak projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Turgutlulara verdiği sözü yerine getirme çabasındayız. Gerçekten Turgutlu'nun ve Manisa'nın, İzmir-Ankara bağlantısını trafik açısından rahatlatacak çok güzel bir çalışma" dedi.

Turgutlu'nun en önemli sorunlarından birine neşter vuracak olan projede 24 saat esasıyla büyük özveriyle çalışıldığına da dikkat çeken Demir, "Geçtiğimiz aylarda yer teslimi yapılan projemizde yüklenici firmamız 24 saat esasıyla büyük bir özveriyle çalışıyor. Şuan itibariyle projemizde bin 500'ün üzerinde kazık çalışması tamamlandı, hafriyat tamamlandı. Başlık kirişleri atılmaya başlandı. Panellerimiz konmaya başlandı. Sona doğru geldikçe artık bizi de bir heyecan alıyor. Tabi yıllardır çözülmemiş bir problem. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla bir hayal gerçeğe dönüşüyor" dedi.

Turgutlulu vatandaşlar gibi projenin tamamlanarak hizmete girmesini büyük bir heyecanla beklediklerini de sözlerine ekleyen Demir, "İnşaat çalışmalarımız şuan itibariyle programladığımız sürecin biraz önünde gidiyor. Tabi zaman zaman bir takım aksaklıklar oluyor. Biliyorsunuz burası battı-çıktı kavşağı. Yerin altında ne olduğunu kurumlar bilemeyebiliyor. Bununla alakalı bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte burada içme suyu deplasesi var, kanalizasyon deplasesi var. MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışarak sıkıntılara anında müdahale ediliyor. İnşallah planlanan süre içerisinde bu projemizi tamamlayacağız. Bizde vatandaşlarımız gibi büyük bir heyecanla bekliyoruz. Projemizde ilk olarak battıyı tamamlayarak Ankara- İzmir trafiğini açmak istiyoruz. Güzel sona doğru yaklaşıyoruz" diye konuştu.