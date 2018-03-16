Adına açılan şirket yüzünden icralık oldu

İzmir'in Bornova İlçesi'ne bağlı Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Şakir Akıl, 5 yıl önce askerden döndü ve ardından mide ameliyatı geçirdi. Rahatsızlığı sebebiyle ağır işlerde çalışamadığını ve iki yıldır kendisine uygun bir iş aradığını belirten Akıl, bir hafta önce e-Devlet sistemine girmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. 37 bin liralık icra borcu sebebiyle kendisine dava açıldığını gören genç adam, soluğu adliyede aldı. Adına açılan şirketin karşılıksız çek sebebiyle 37 bin liralık icra borcu olduğunu öğrenen Akıl, konuyla ilgili hukuki süreç başlattı.

İMZA BENİM DEĞİL

?E-Devlet sistemine girdiğinde adına açılan icra takibi ile karşılaştığını belirten Akıl, "Adliyede dosyaya baktığımda, adıma şirket açıldığını ve icralık olduğumu öğrendim. Ne şirketi açanlarla herhangi bir diyalogum var, ne de benim adıma verilen çeki biliyorum. Karşılıksız çekteki imza bana ait değil. Bu sebeple itirazda bulundum. Hem bankadan, hem de adıma şirket açanlardan da şikayetçi oldum. Avukatım, eğer geç fark etseydim itiraz hakkımın bulunmayacağını ve parayı mecburen ödememin gerekeceğini söyledi. Üzerimde mal varlığı yok, sigortam yok. O zaman da cezaevine girmem gerekebilirdi. Şimdi mahkemenin kararını bekliyorum. Olay aslında çok trajikomik. İşsizim, adıma şirket açılıyor ve üstüne icralık oluyorum. Bu işle uğraşmaktan iş arayamaz oldum. Depresyona girdim. Geceleri uyuyamıyorum" diye konuştu.