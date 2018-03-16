Nevruz öncesi operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi kent genelinde uyuşturucu ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Terörle Mücadele, Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Hareket Şube Müdürlüğünden sorumlu 4 il emniyet müdür yardımcısı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Coşkun'un idaresinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adresleri tek tek arandı. Bin 500 polisin katıldığı ve iki polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda ekipler, 61 kişiyi gözaltına aldı.

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