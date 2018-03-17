Birinciliğe doymuyor

Dövüş sanatlarına olan ilgisinden sonra son 2 yıldır profesyonel olarak eğitim almaya başlayan Cengiz Topel Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İzmirli Bilgesu Güner, bin 260 sporcunun katıldığı Türkiye Muay Thai Şampiyonasında birinciliği göğüsledi. Genç bayanlar kategorisinde rakiplerini bir bir deviren Bilgesu Güler, Antalya'dan altın madalya ile İzmir'e geri döndü. Şimdi de Ağustos ayında yapılacak olan Dünya Muay Thai Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. "Hayatımda ikinciliğe yer yok" diyen Bilgesu Güler, "Dövüş müsabakalarına çıkmak çok güzel bir duygu. Özellikle ringe çıktığımda her şeyi unutuyorum ve sadece maça odaklanıyorum. Belki çok çalışmamdan belki de savunma sporlarına olan yeteneğimden kaynaklı iki yıl gibi bir sürede birinciliği aldım. Bir daha da bu birinciliği bırakmak istemiyorum. Çünkü hayatımda ikinciliğe yer yok. Eskiden dövüş sporundan önce özellikle akşamları dışarıdayken bir tedirginlik içindeydim. Ama artık kendime olan güvenim tam ve kendimi koruyacağımı düşünmek bile yetiyor. Her kadına bu dövüş sporunu öneriyorum" dedi.

5 GÜN ANTRENMAN

?Okul çıkışlarında Umut Fight Center'da haftanın beş günü yaptıkları antrenman ile Bilgesu'yu dünya şampiyonasına hazırlayan hocası Umut Norgaz,"İki yıl önce bu spora başladığında ilk cümlesi, 'Hocam ben birinci olmak istiyorum' oldu. İyi bir antrenman ile ilk yıl Türkiye üçüncülüğü bu yıl ise birinciliğini aldık. Şimdi de dünya şampiyonu olmak istediğini ileten Bilgesu'yla Ağustos ayında bir şampiyonluk daha yaşamak istiyoruz" dedi.