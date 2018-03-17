Doğan: Elektrik borcu kalmadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Sancaktepe Belediyespor'u konuk edecek Bucaspor'un başkanı Ahmet Doğan kritik randevu öncesi kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Bazı kesimlerin Bucaspor'a zarar vermeye çalıştığını anlatan Ahmet Doğan, "Ne yazık ki kulüp için yaptığımız çabaların karşılığı verilmedi. Kaynaklar Tesisleri'nde elektrik kesintilerinin önüne geçmek için TEDAŞ'a toplam 600 bin TL para yatırdık. Şu an itibarıyla TEDAŞ'a borcumuz kalmadı. Sıkıntılarımızdan bir bir kurtulmaya çalışıyoruz. Sadece taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

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