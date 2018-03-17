Gizli zamda pilot bölge Seferihisar

İzban'da 15 Şubat'ta uygulanmaya başlanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken gittiğin kadar öde sistemi şimdi de ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından dış ilçelerde uygulanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun daha önce otobüslerde de uygulanacağını açıkladığı yeni sistem için Seferihisar pilot bölge seçildi. İZBAN için belirlenen 25 kilometre sınırı ESHOT'ta 15 kilometre olarak uygulanacak. 15 kilometreyi aşan yolculuklarda tam bilet kullanan vatandaşlardan ekstra gidilen her kilometre için 10 kuruş, öğretmenlerden 7 kuruş öğrencilerden ise 5 kuruş ücret alınacak. Aynı zamanda gizli zam anlamına da gelen pilot uygulama sonucuna göre sistem zaman içinde İzmir'in diğer 18 dış ilçesinde de uygulanmaya konulacak. Yolcu indiği durakta kartını tekrar artı para makinelerine okutup kartındaki blokajı kaldırtacak. Yeni sistem aile bütçesine ekstra yük getirecek.

DOLMUŞLARA ZAM

?Öte yandan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, dolmuşlardaki ücret tarifesini değiştirdi. Daha önce en kısa mesafe olarak adlandırılan indi-bindi ücreti 2.5 TL'den 2 lira 75 kuruşa çıkarıldı.