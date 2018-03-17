İzmir’de MAR BLE heyecanı

TÜRKİYE'NİN en büyük ihtisas fuarlarından olan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı (MARBLE) için geri sayım başladı. 28-31 Mart tarihleri arasında 24'üncüsü gerçekleştirilecek olan MARBLE'da sergilenecek mermer blokların ilk bölümü Gaziemir'de bulunan Fuar İzmir'e getirildi. Geçen yıl 986 olan blok sayısı, bu yıl 1500'e yaklaştı. Fuarın açılışına sayılı günler kala basın mensuplarına açıklama yapan İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Gül Şener, 19 Mart'tan itibaren fuar alanında stantların kurulmaya başlayacağını belirtti. Zorlu bir 15 gün geçireceklerini kaydeden Şener, "24 yılın sonunda dünyanın en önemli fuarı olarak ifade ettiğimiz bu fuarımızın ileriye götürmek için çalışıyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayımızın artacağını düşünüyoruz. Bu yıl ayrıca ilk kez hayata geçirdiğimiz genç tasarımcı fikirler yarışması da düzenlenecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU