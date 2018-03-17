Kadın çiftçiler yarıştı Türk tarımı kazandı

Menemen Belediyesi'nin ev sahipliğinde Elit Fuarcılık Hizmetleri'nin organizasyonu ile 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen ve "Toprağın Bereketi Kadın Üretici" temasının işlendiği Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı; ikinci gününde renkli görüntülere sahne oldu. Fuar kapsamında İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün organizasyonu ile düzenlenen 'Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması'nda kadınlar kıyasıya yarıştı. Sunuculuğunu Ufuk Uysal'ın yaptığı yarışmada jüri ise Ziraat Mühendisleri Serhat Merdan, Memduh Bülbül ve Belgin Sıtkı'dan oluştu. 12 kadın çiftçinin katılımı ile gerçekleşen yarışmada kadınlar tarım konusunda sorulan soruların yanıtını aradı. Yarışma sonunda sorulan 20 sonunun 20'sini de doğru yanıtlayan Nurca Öksüz yarışmanın birincisi olurken, ikinci Yeşim Çam ve üçüncü ise Naime Yıldırım oldu.

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