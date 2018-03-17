Karşıyaka son kozlarını oynuyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla üst üste 6 mağlubiyet alan düşme hattındaki Karşıyaka, yarın Kahramanmaraşspor önünde kümede kalma yarışında son kozlarından birini oynayacak. Atatürk Stadı'ndaki mücadele bgün saat 15.00'te başlayacak. Zorlu mücadelede takıma taraftar desteğini artırmaya çalışan yönetim bilet fiyatlarını 1 liraya indirdi. Yeşil-kırmızılılarda hafta içinde kadro dışı bırakılan takımın tecrübeli isimlerinden Mahmut'un yanı sıra cezalı duruma düşen Arif ve Metin forma giyemeyecek. Bu sezon ilk yarıda 6 puanı borçları yüzünden silinen Kaf-Kaf, sezonun son 8 haftasına 15 puanla, kurtuluş barajının 7 puan gerisinde girdi. Üst üste son dakika golleriyle mağlup olan Karşıyaka'da özellikle Zonguldak Kömürspor deplasmanındaki mağlubiyetin futbolcuları psikolojik olarak çok etkilediğini söyleyen Teknik Direktör Cihat Arslan, "Özellikle gençoyuncularda daha fazla kırılma oluyor. Artık son şanslarımız. Tek galibiyet takımın havasını değiştirir" dedi.

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