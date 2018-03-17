Kiraz’da çöp isyanı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ödemiş ve Beydağ'ın çöplerinin 14 ay süreyle daha Kiraz'da depolanmasına ilişkin aldığı karar ilçede büyük tepkiye neden oldu. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın 'Yola hendek kazar o çöpü Kiraz'a döktürtmem' çıkışının ardından bir tepki de döküm alanına yakın köylerde yaşayan vatandaşlardan geldi. Geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını belirten Yağlar Köyü Muhtarı Kerim Mete, evsel atıklardan sızan pis suların yeraltı sularına karışması nedeniyle küçükbaş hayvanların ölmeye başladığını söyledi. Çöpe karşı Karman ve Arkacılar köyleriyle birlikte hareket edeceklerini ifade eden Kerim Mete, çöpten sadece hayvanların değil köyde yaşayan çocukların da olumsuz yönde etkilendiğini söyledi. Köyde 8 bin 500 büyük baş hayvanları olduğunu belirten Mete, "Bizler geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Yarın öbür gün çöpten dolayı hastalık baş gösteriri hayvanlarımız telef olursa o zaman biz ne yaparız? Başka geçim kaynağımız da yok. Daha şimdiden sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Buraya dökülen evsel atıklardan sızan sular yer altı sularını kirletmeye bu suları içen küçük baş hayvanlar ölmeye başladı. Bu çöplük bizim için ve hayvanlarımız için büyük bir tehdit oluşturuyor. Sadece bizim köyde 430 civarında nüfus yaşıyor. Günlük 40 ton süt üretimimiz söz konusu. Ödemiş'in Beydağ'ın çöplerinin buraya dökülmesine karar verenler acaba hiç bu işin sonucunun nereye varacağını düşündüler mi?" diye konuştu.

TEPKİ BÜYÜK

?Belediye meclisinin aldığı karara karşı üç köy ortak imza kampanyası başlattıklarını ifade eden Yağlar Köy Muhtarı Kerim Mete, "Hakkımızı aramak diğer ilçelerin çöpünün de buraya dökülmesini engellemek için her türlü hukuki yola başvuracağız. En kısa sürede topladığımız imzaları başta halk sağlığı müdürlüğü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edeceğiz" diye konuştu.

SİNEK İSTİLASI

?Arkacılar Köyü Muhtarı Nuri Çimenler de özellikle yaz aylarında köyde kokudan geçilmediğini söyledi. Çöplük nedeniyle köyün deyim yerindeyse sinek istilasına uğradığını ifade eden Çimenler; "Büyükşehir'in kararı sonrası Kiraz Belediye Başkanımızla görüştük. Mahallemizde başka ilçenin çöpünü istemediğimizi gerekirse çöp kamyonları geçmesin diye yolu kapatabileceğimizi söyledik. Kendisi de bize gerekli girişimlerde bulunacağını belirterek 'Israr ederlerse siz değil yolu ben kapatırım' dedi. Biz bu çöpü istemiyoruz" diye konuştu. AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin almış olduğu karardan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Ne Ödemiş'in, ne Beydağ'ın, ne de başka bir ilçenin çöpünü Kiraz'da istemediklerini belirten Yılmaz, "Kesinlikle bu kararı onaylamıyoruz. Biz hastanemizden çıkan tıbbi atıkları imzaladığımız sözleşme uyarınca Kiraz'dan kalkıp da Manisa'ya, bu konuda yetkili kuruluşa gönderiyoruz. Herkes kendi işini kendisi yapsın. Biz kendi ilçemizin çöpü için çözüm üretiriz. Ama başka ilçelerin çöpünün ilçemize gelmesine kesinlikle karşıyız. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle de görüştük. Süreç devam ediyor. Gereken neyse yapılacaktır" şeklinde konuştu.