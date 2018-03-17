Şeytan’ın hedefi Horoz’u devirmek

Spor Toto 1. Lig'de 4. sırada yer alan Altınordu bugün 28. hafta mücadelesinde evinde düşme hattındaki Denizlispor'la karşılaşacak. Bornova Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak Ege derbisinde Erkan Özdamar düdük çalacak. Ev sahibi ekipte cezalı Erdoğan ve sakat Oğulcan, konuk takımda sakat Eze, Ziya ve Kerem Can ile cezalı Cenk ve Burak forma giyemeyecek. İlk yarıda Denizli'de oynanan müsabaka yeşilsiyahlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. 1 maç men cezası sona eren Denizlispor teknik patronu Fatih Tekke bu kez takımının başında yer alacak. Maçın bilet fiyatları ise VIP 30 lira, Numaralı Tribün 15 lira, Misafir Kale Arkası Tribünü 10 liradan satışa sunuldu.

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