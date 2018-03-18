Belediye sayısı daha da artacak

Balçova İlçe Başkanı Evrim Özen, "Kadın elinin değdiği her yerin daha da güzelleştiğini düşünüyorum. Kadın sayısı artmalı. İnşallah ilerleyen dönemde daha fazla belediye başkanımız ve vekil sayımız olur. Kadınlar olarak kendimizi siyasette daha fazla ifade etme olanağı buluyoruz. Güçlü toplumlar güçlü kadınların eseridir. Kadına daha fazla öncelik verdiği için başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere Genel merkezimiz il başkanımıza ve vekillerimize teşekkür ederiz. Bizim amacımızı çıtayı daha yükseğe taşımak. Yerelde de AK Parti belediyecilik sayısını artırmak istiyoruz. İzmirlinin gerçek hizmete ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

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