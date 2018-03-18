Gaziye coşkulu karşılama

TSK'nın Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, 7 Şubat tarihinde içinde bulunduğu tanka roket isabet etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Süleyman Dindar, İskenderun'daki 37 günlük tedavisinin ardından Manisa'nın Gördes ilçesindeki baba evine geldi. Afrin gazisi Süleyman Dindar'ı ilçe girişinde Gördes İlçe Kaymakamı Fatih Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd.Bçvş. Fazıl Kalyon, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Orhan ve öğrenciler karşıladı. Jandarma ve polis araçlarının korteji eşliğinde ilçeye giren gazi Dindar'ı, Gördes Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'hoş geldin' pankartı ve Türk bayraklarıyla karşılaması, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan öğrencileri bir süre dinleyen Süleyman Dindar, büyük gurur yaşadı.

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?Yaşadıklarını anlatan Dindar, "Tedavim bittikten sonra eski sağlığıma kavuşuncaya kadar bekleyeceğiz. İnşallah arkadaşlarımızın yanına gidince aynı şekilde görevimizi yerine getirinceye kadar savaşacağız. Arkadaşlarımızın yanında olacağız. Her şey çok iyi gidiyor. Allah'ım hepsine sağ salim, ayaklarına taş değirmeden dönmeyi nasip etsin. Allah yardımcıları olsun. Bunlar başa gelecek, yapacak bir şey yok, üzülecek bir şey de yok. Allah'ımıza şükürler olsun bundan beterleri de var" dedi. Bakım amacıyla tankına girdiği sırada roketli saldırı yapıldığını anlatan Dindar, "Roket saldırısı sonucu tankımda bulunan mühimmat ve barutlar alev aldı. Bu sırada ben de yandım. Kendim içinden çıkmaya çalıştım. İlk seferinde bileklerime kadar derim soyuldu, yere düştüm. İkinci seferde Allah'ın yardımıyla içinden çıktım" diye konuştu. Karşılama törenin ardından gazi Dindar, alkış ve tezahüratlar eşliğinde Gördes'in Güneşli Mahallesi'ndeki baba ocağına uğurlandı.