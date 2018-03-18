Lebip Timor: Hem ağlattı hem güldürdü

Ligin dibinden çıkmak için kazanması gereken Denizlispor, müthiş bir tempoda başladı maça. Öyle ki, 20. dakika geçilirken Mehmet Akyüz'ün mutlak 3 topunu çıkaran Erce'ye övgüler yağdırıyordu tribünler. Altınordu adına bu müthiş kaleci performansı sahaya yansırken, 22. dakikada bu kez Kerim Avcı'nın kullandığı bir ceza atışını Denizlispor kalecisi Asil Kaan, içeri yumrukluyor ve 1-0 biten ilk yarıya 2 kaleci performansı damgasını vuruyordu. Ancak ikinci yarının hemen başında girdiği ilk pozisyonda M. Akyüz ile skoru eşitliyordu Denizli. Bu golden sonra maç adeta bir arta saha mücadelesine dönüşüyor ve rakip kalelerde pozisyon bulmakta zorlanıyordu taraflar. Mirkan'ın kaleciyi geçen ancak defansı geçemeyen vuruşu dışında heyecan vermiyordu oynanan oyun. Ancak 1-1 ile finişe giden oyunda son sözü yine Kerim Avcı söylüyor ve uzatmaların son saniyesinde yine bir duran topta skoru belirliyordu. Biri sevinirken, diğeri yıkılıyor, farklı duygularla yüklü bir maç geride kalıyordu. Başka bir deyimle ağlayan da vardı, gülen de.

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