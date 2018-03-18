Minik patenciler büyüledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası, dün sabah seansındaki yarışmalarla start aldı. Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda organize edilen şampiyonada minik patenciler hünerlerini sergileyerek tribündeki seyircilerden bol bol alkış topladı. Buzun üzerinde birbirinden zorlu hareketlere imza atan sporcular ailelerinin ve yakınlarının piste attıkları hediyeleri toplayarak renkli görüntüler oluşturdu. 13 kulüpten 84 sporcunun katıldığı yarışma bugün saat 17.00'de sona erecek.