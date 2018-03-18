Özgener: Kemeraltı sabahlasın

İZMİR Ticaret Odası (İTO) Başkan Adayı Mahmut Özgener, yaklaşık 5 saat boyunca Kemeraltı esnafını dolaşarak sorunları hakkında bilgi aldı. Özgener'e ziyareti sırasında Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Mert Pala ve Adil Özyiğit de eşlik etti. Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) tarafından restore edilerek Kültür ve Gençlik Merkezi olarak kullanılacak Portekiz Sinagogu ile TARKEM tarafından cazibe merkezi haline getirilen Abacıoğlu Hanı'nın bölgeye örnek olduğunu belirten Özgener, bu değişimin Çarşı'ya yayılması gerektiğini vurguladı. Ziyaret boyunca esnafımızın 24 saat yaşayan bir Çarşı talebinde bulunduğunu söyleyen Özgener, "Bu, çoğu zaman dillendirilen bir konu ama bugüne kadar çeşitli nedenlerle hayata geçirilemedi. İnşallah bunu başarmak bize nasip olacak" diye konuştu.

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