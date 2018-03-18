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Şahane Şeytan

TFF 1. Lig’de Denizlispor’u konuk eden Altınordu, Kerim Avcı’nın 90+5’te attığı frikik golü ile mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Şeytan bu skorla Süper Lig yolunda önemli bir virajı daha aştı

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Şahane Şeytan

Spor Toto 1. Ligi'nin ikinci yarısında son karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak çıkışını sürdüren Altınordu, Kerim Avcı'nın golleriyle 2-1 galip geldi. Karşılaşmayı Altınordu İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, Altınordu dernek başkanı Salih Mertan ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten protokol tribününden takip etti. Ege Derbisi'ni bin 877 seyirci izledi. 22. dakikada kullanılan serbest vuruşta tpoun başına geçen Kerim Avcı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi:1-0 34. dakikada Leandro Kappel 25 metre uzaktan sert şutu kaleci Erce Kardeşler'de kaldı. 41. dakikada Denizlispor'da Veli Acar, 35 metreden gelişine vurdu top üst direkten döndü. 89. dakikada sol kanattan Yusuf Acer bindirdi. Ceza sahası çaprazında Murat Uçar'ı gördü. Bu oyuncunun sert şutu üstten auta gitti. 90+5 Kerim Avcı ceza sahası çizgisi üzerinde frikik vuruşunu gol çevirdi: 2-1.

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Şahane Şeytan
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