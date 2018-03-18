Şahane Şeytan TFF 1. Lig’de Denizlispor’u konuk eden Altınordu, Kerim Avcı’nın 90+5’te attığı frikik golü ile mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Şeytan bu skorla Süper Lig yolunda önemli bir virajı daha aştı

Giriş Tarihi: 18.3.2018