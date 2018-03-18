Uşaksporlular’dan ilk ziyaret Cahan’a

Yakaladığı çıkışla birlikte Uşak'ta büyük bir seyirci desteğini arkasına alan lider UTAŞ Uşakspor için taraftar derneği kuruldu. Uşakspor'u destekleyen binlerce vatandaşı tek bir çatı atında toplamayı hedefleyen 1967 Uşaksporlular Derneği ile artık Aşigolar birlikteliklerini resmiyete döktü. Dernek yönetiminin ilk ziyareti Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a oldu. Dernek Başkanı Argan Arıcak, "Başkanımız maddi ve manevi desteğini hiç eksik etmedi. Rahatlıkla sporun hamisi olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Başkan Cahan'dan da destek alacaklarını paylaşan Argan, sıcak karşılama ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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