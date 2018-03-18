Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Uşaksporlular’dan ilk ziyaret Cahan’a

Uşaksporlular’dan ilk ziyaret Cahan’a

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Uşaksporlular’dan ilk ziyaret Cahan’a

Yakaladığı çıkışla birlikte Uşak'ta büyük bir seyirci desteğini arkasına alan lider UTAŞ Uşakspor için taraftar derneği kuruldu. Uşakspor'u destekleyen binlerce vatandaşı tek bir çatı atında toplamayı hedefleyen 1967 Uşaksporlular Derneği ile artık Aşigolar birlikteliklerini resmiyete döktü. Dernek yönetiminin ilk ziyareti Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a oldu. Dernek Başkanı Argan Arıcak, "Başkanımız maddi ve manevi desteğini hiç eksik etmedi. Rahatlıkla sporun hamisi olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Başkan Cahan'dan da destek alacaklarını paylaşan Argan, sıcak karşılama ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Uşaksporlular’dan ilk ziyaret Cahan’a
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN