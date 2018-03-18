Yardımsever köy

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Balıkesir'in Kepsut İlçesi'ne bağlı Büyük Katrancı Köyü'ne gelen konuklar yemek yemeden gönderilmiyor. 45 haneli köyde her gün bir aile nöbetçi olarak yemek pişirme görevini üstleniyor ve günde üç öğün yemek yapılıyor. Köyün devam ettirdiği bu geleneği duyan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, beraberinde Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile birlikte köyü ziyaret etti.



KAFAOĞLU'NDAN ÖVGÜ

Köylüler tarafından köy konağında ziyafet düzenlendi. Gözlemeden çorbaya, tatlıdan böreğe kadar birçok çeşidin hazırlandığı yemekte protokol, köylülerle birlikte yemek yedi. Köydeki vatandaşların daveti üzerine köye giden Başkan Kafaoğlu, "Bu alışkanlık Hakikatten bizi biz yapan değerler bunlar. Hacı Bektaş-ı Veli ne güzel söylemiş; 'Gelene açıktır kapımız, yiyene helaldir lokmamız' diye. İşte kim gelirse helal lokmamızdan yiyebilir diyorlar" dedi.

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