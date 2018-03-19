Aydınlı Elfin’den yüzmede çifte madalya

Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen Görme Engelliler Türkiye Kulüpler- Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçme yarışlarına 54 kulüpten 89 sporcu katıldı.

İlimizi temsilen ferdi kategoride yarışan Görme Engelli Sporcumuz Elfin Pehlivan 50 metre serbest kategorisinde elde ettiği 48.74'lük derecesiyle ve 100 metre sırt kategorisinde elde ettiği 1:57:59'luk derecesiyle iki kategoride de gümüş madalyanın sahibi oldu. Aydınlı Elfin Türkiye Şampiyonasında iki kategoride de ikincilik kürsüsünde yer alarak ilimizin gururu oldu.

MİLLİ TAKIM GELİŞTİRME KAMPINA DAVET

İlimiz sporcusu Elfin Pehlivan şampiyonada gösterdiği başarılı dereceler nedeniyle Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 20 – 30 Mayıs 2018 tarihleri arasında Çorum'da yapılacak olan Milli Takım Geliştirme Kampına davet edildi.

Başarılı sporcu Elfin Pehlivan ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde görev yapan Yüzme Antrenörü Armağan Çengel Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mikail Kavaklı'yı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında şampiyona hakkında bilgi alan Spor Şube Müdürü Mikail Kavaklı, başarılı sporcumuz Elfin Pehlivan'ı ve Antrenörü Armağan Çengel'i tebrik etti ve Milli Takım Geliştirme Kampına katılacak sporcuya başarılar diledi.

